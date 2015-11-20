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    Андрей Анфёров - статистика

    #60 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Анфёров
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 25 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    28.04.2016 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    23.04.2016 1' -78' Амкар (мол) (Пермь) 1:4 Локомотив (мол) (Москва)
    15.04.2016 1' -75' Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    08.04.2016 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    02.04.2016 1' -63' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    11.03.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    07.03.2016 83' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.11.2015 72' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    06.11.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    02.11.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    23.10.2015 1' -24' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    24'
    16.10.2015 63' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    03.10.2015 1' -35' Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    27.09.2015 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    20.09.2015 1' -73' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Амкар (мол) (Пермь)
    11.09.2015 1' -67' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Академия Кубань (Краснодар)
    50'
    28.08.2015 1' -88' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    21.08.2015 1' -76' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    13.08.2015 1' -82' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.08.2015 1' -70' ЦСКА (мол) (Москва) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.07.2015 1' -60' Амкар (мол) (Пермь) 6:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27'
    25.07.2015 1' -64' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    20.07.2015 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
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