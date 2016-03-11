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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 11 марта 2016
Спартак М (мол)
11.03.2016, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
22'
В. Бабаев
38'
Н. Киселев
49'
А. Трунин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
А. Сокол
90'
+3
Замена
Б. Цыганков
️️️️
В. Разделкин
90'
Замена
А. Сокол
️️️️
О. Красильниченко
88'
Желтая карточка
О. Красильниченко
88'
87'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Р. Вазитдинов
Замена
К. Орехов
️️️️
Н. Киселев
86'
83'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Маликов
78'
72'
Замена
И. Средняков
️️️️
В. Отмахов
70'
Замена
Г. Енев
️️️️
Т. Краев
Замена
Д. Маликов
️️️️
И. Мазуров
66'
58'
Желтая карточка
Г. Бурков
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Трунин
46'
Замена
Г. Бурков
️️️️
А. Мелехов
ГОЛ! 2:0!
Н. Киселев
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Бабаев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
98
Александр Максименко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
74
Никита Киселев
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
57
Кирилл Орехов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
3-4-3
98
Максименко
3
Красильниченко
96
Лихачев
15
Костылев
2
Шанбиев
40
Разделкин
20
Полубояринов
74
Киселев
22
Мазуров
7
Бакаев
11
Бабаев
2-1-3-1-3
16
Отмахов
24
Мосунов
29
Гусейнов
91
Филиппов
80
Трунин
68
Краев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
61
Мелехов
Маликов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
Маликов
22
Мазуров
37
Маликов
37
Маликов
22
Мазуров
74
Киселев
57
Орехов
57
Орехов
74
Киселев
40
Разделкин
8
Цыганков
8
Цыганков
40
Разделкин
3
Красильниченко
88
Сокол
88
Сокол
3
Красильниченко
61
Мелехов
59
Бурков
59
Бурков
61
Мелехов
61
Мелехов
70
Гооге
70
Гооге
61
Мелехов
68
Краев
46
Енев
46
Енев
68
Краев
7
Вазитдинов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
7
Вазитдинов
16
Отмахов
58
Средняков
58
Средняков
16
Отмахов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
35
Леонид Миронов
ЦЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
57
Вадим Аверкиев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
57
Вадим Аверкиев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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3 : 0
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0 : 1
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Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
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4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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