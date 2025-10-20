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Диего Форлан
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Диего Форлан - новости
Завершил карьеру
19 мая 1979 (47), Монтевидео
#10 | Нападающий
178 см | 74 кг
Уругвай | Испания
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Новости
Публикации
Форлан возглавил сборную Уругвая
12 июля
4
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
2024.11.14 10:23
Лучший игрок ЧМ-2010 близок к дебюту в профессиональном теннисе
2024.10.22 16:59
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Форлан: «Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»
2022.11.28 20:45
3
Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил больше 3 миллионов в год»
2022.02.04 07:59
1
Форлан покинул пост главного тренера «Пеньяроля»
2020.09.01 08:37
1
Форлан: «В перспективе дуэт Смолова и Аспаса может быть очень эффективным»
2020.06.12 13:52
1
Фото
Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана
2019.12.29 12:45
2
Фото
«Пеньяроль» назначил Форлана на пост главного тренера
2019.12.20 22:25
1
Стогниенко: «Форлана через несколько часов должны утвердить тренером «Пеньяроля»
2019.12.20 18:47
1
Форлан: «Игроки «Реала» и «Барселоны» стареют, в этом преимущество «Атлетико»
2019.09.06 09:48
4
Форлан: «Роналду в «Манчестер Юнайтед» был обычным эгоистом. Проводил дни, глядя в зеркало»
2019.08.18 09:29
13
Форлан объявил о завершении карьеры
2019.08.07 08:03
10
Суарес обошел Форлана и стал лучшим бомбардиром Примеры среди уругвайцев
2019.04.03 01:35
3
Суарес повторил рекорд Форлана по числу голов в Примере среди уругвайцев
2019.03.18 10:21
3
Форлан: «У России есть сильные и жесткие игроки. Это будет сложный матч»
2018.06.25 09:01
5
Форлан поддержал решение Гризманна перейти в «Барселону»
2018.05.14 13:28
4
Боатенг оформил хет-трик в ворота «Барселоны» в Примере впервые за 13 лет
2018.05.14 06:41
1
Видео
Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира
2018.03.06 18:16
30
Форлан возобновил карьеру в клубе из Гонконга
2018.01.04 12:46
2
Форлан решил возобновить карьеру
2017.12.25 10:17
5
Форлан надеется, что «Реал» победит «Барселону»
2017.12.22 13:51
2
Форлан: «Сборная России может выйти в плей-офф ЧМ»
2017.11.30 19:20
2
Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА
2017.11.21 16:32
2
Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле
2017.11.21 12:51
8
Форлан: «В конфликте Неймара и Кавани непонятно поведение Алвеса»
2017.09.21 06:17
10
Фото
Болельщики «Атлетико» повредили именные таблицы Форлана, Агуэро и Турана около нового стадиона
2017.09.16 20:58
6
Форлан не видит проблем с уходом Гризманна из «Атлетико»
2017.05.29 07:17
1
1
2
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Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
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Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
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Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
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Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
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17:44
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