Форлан: «Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»

Это он по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном такие выводы сделал?
Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан предположил, как Россия выступила бы на чемпионате мира.
«Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала в нeм участие», – считает Форлан.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
- На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.
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