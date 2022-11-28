Форлан: «Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан предположил, как Россия выступила бы на чемпионате мира.

«Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала в нeм участие», – считает Форлан.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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