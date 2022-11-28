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    Форлан: «Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022»

    Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан предположил, как Россия выступила бы на чемпионате мира.

    «Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала в нeм участие», – считает Форлан.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
    • На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24799

      bset 2 минуты назад

      Это он по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном такие выводы сделал?

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