Форлан не видит проблем с уходом Гризманна из «Атлетико»

Бывший футболист «Атлетико» Диего Форлан уверен, что у мадридского клуба не возникнет проблем, если форвард команды Антуан Гризманн решится на смену клубной прописки.

«В «Атлетико» всегда играли сильные нападающие. И клуб всегда покупал таких футболистов. Уверен, что в случае ухода Гризманна в Мадриде не будет проблем. Нужно относиться с уважением к тому, что делает Гризманн. Но и «Атлетико» уже на том уровне, что несколько лет назад. Все видят, что с этой командой можно побеждать и брать титулы», – считает Форлан.

Напомним, что имя Гризманна в последние дни все чаще упоминается в связи с переходом в «Манчестер Юнайтед».