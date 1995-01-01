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    Форлан: «Роналду в «Манчестер Юнайтед» был обычным эгоистом. Проводил дни, глядя в зеркало»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о поведении в команде Криштиану Роналду. Сейчас португалец выступает за «Ювентус».

    «Роналду в раздевалке «Юнайтед» был обычным эгоистом, в отличие от Дэвида Бекхэма. Криштиану проводил дни, глядя в зеркало», – цитирует уругвайца Mirror.

    • Форлан выступал за «Юнайтед» с 2002 по 2004 год (63 матча в АПЛ, десять голов).
    • Роналду играл в Англии с 2003 по 2009 год (196 матчей в АПЛ, 84 гола).
    • Португалец в составе «Реала» три раза подряд брал Лигу чемпионов.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1032

      Вот оно чё Михалыч 1 минуту назад

      Главное не каким был, а каким стал.Лидер команды, лидер сборной.
      А насчет эгоизма в футболе---------
      -----Роббен: "Эгоизм в футболе - это не всегда плохо" Вингер мюнхенской Баварии выразил мнение, что эгоизм на футбольном поле - это не самое плохое качество для игрока атакующего плана. "Нападающие и атакующие полузащитники обязаны быть эдакими футбольными эгоистами. Но эгоистами в хорошем смысле этого слова, без фанатизма", - говорит Арьен Роббен. "Когда играешь впереди, то многие решения принимаешь на интуитивном уровне. Так играю я, так играет Рибери, и это является одной из наших самых сильных сторон. Поэтому эгоизм в футболе - это не всегда плохо".

      ------ Азар :""Нужно быть эгоистом, чтобы выиграть "Золотой мяч" Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар регулярно находится в списке претендентов на "Золотой мяч", но даже близко не подбирается к Лионелю Месси и Криштиану Роналду, которые "приватизировали" награду в последнее десятилетие. И футболист, кажется, знает причину. - Отец всегда говорил мне, что я недостаточно эгоистичен, возможно, он прав, - приводит слова Азара ВВС. - Думаю, в современном футболе нужно быть эгоистичным, чтобы претендовать на победу в споре за "Золотой мяч" или титул лучшего бомбардира. Но я не такой совершенно.

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      Рейтинг: +290

      SinyaaPyll 2 минуты назад

      На тебя ему что ли надо было глядеть?

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