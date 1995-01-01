Форлан: «Роналду в «Манчестер Юнайтед» был обычным эгоистом. Проводил дни, глядя в зеркало»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о поведении в команде Криштиану Роналду. Сейчас португалец выступает за «Ювентус».

«Роналду в раздевалке «Юнайтед» был обычным эгоистом, в отличие от Дэвида Бекхэма. Криштиану проводил дни, глядя в зеркало», – цитирует уругвайца Mirror.