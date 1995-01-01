Форлан: «Игроки «Реала» и «Барселоны» стареют, в этом преимущество «Атлетико»

Экс-форвард «Атлетико» Диего Форлан рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за победу в чемпионате Испании.

«У «Реала» и «Барселоны» классные игроки, но они есть и у «Атлетико». Мадридцы подписали очень хороших игроков, например, Жоау Феликса, а Диего Коста – мастер с большим опытом. «Атлетико» хорошо завершил предсезонку. Теперь нужно посмотреть, как они проявят себя в чемпионате Испании. Они выглядят очень хорошо.

«Атлетико» будет бороться за титул, как и всегда. Разрыв между фаворитами становится меньше, а игроки, творившие историю «Реала» и «Барселоны», стареют. Это может стать преимуществом «Атлетико». «Реал» и «Барселона» обновляются медленнее, чем «Атлетико», но их составы по-прежнему хороши. Но я считаю, что «Атлетико» в хорошей позиции для борьбы за титул», – заявил уругваец.