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    Форлан: «Игроки «Реала» и «Барселоны» стареют, в этом преимущество «Атлетико»

    Экс-форвард «Атлетико» Диего Форлан рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за победу в чемпионате Испании.

    «У «Реала» и «Барселоны» классные игроки, но они есть и у «Атлетико». Мадридцы подписали очень хороших игроков, например, Жоау Феликса, а Диего Коста – мастер с большим опытом. «Атлетико» хорошо завершил предсезонку. Теперь нужно посмотреть, как они проявят себя в чемпионате Испании. Они выглядят очень хорошо.

    «Атлетико» будет бороться за титул, как и всегда. Разрыв между фаворитами становится меньше, а игроки, творившие историю «Реала» и «Барселоны», стареют. Это может стать преимуществом «Атлетико». «Реал» и «Барселона» обновляются медленнее, чем «Атлетико», но их составы по-прежнему хороши. Но я считаю, что «Атлетико» в хорошей позиции для борьбы за титул», – заявил уругваец.

    • В августе Форлан объявил о завершении игровой карьеры.
    • Последний клуб нападающего – «Китчи» из чемпионата Гонконга.
    • 40-летний уругваец не играл в официальных матчах с мая 2018 года.

    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2015

      InterMilLano1908 1 час назад

      Форлан чет какую то ересь несет в последнее время...

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      Рейтинг: +8495

      DeStar > InterMilLano1908 23 минуты назад

      да не. в целом он прав. атлетико и так был выше реала в прошлом сезоне. В этом сезоне атлетико вряд ли потерял в классе, а реал пока непонятно что, и даже барса буксует, правда пока просто без месси играют. Не верю, что атлетико выиграет чемп в этом сезон. но то что у них есть шанс реально побороться буквально до последних туров - верю

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