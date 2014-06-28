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Диего Форлан
Статистика
Диего Форлан - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1979 (47), Монтевидео
#10 | Нападающий
178 см | 74 кг
Уругвай | Испания
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Публикации
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
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Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уругвай
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия
2 : 0
28.06.2014
Уругвай
1' - 53'
Чемпионат мира, 3 тур
Италия
0 : 1
24.06.2014
Уругвай
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 1
19.06.2014
Англия
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Уругвай
1 : 3
14.06.2014
Коста-Рика
1' - 60'
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