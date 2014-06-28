Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Суперкубок УЕФА 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008