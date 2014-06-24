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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Италия - Уругвай
Италия - Уругвай: обзор матча 24 июня 2014
Италия
24.06.2014, вторник, 20:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Уругвай
81'
Д. Годин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Уругвай
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Муслера
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Годин
Пас отдал
Г. Рамирес
78'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
М. Де Шильо
77'
Замена
Т. Мотта
️️️️
М. Верратти
76'
Травма
М. Верратти
75'
Замена
А. Кассано
️️️️
Ч. Иммобиле
71'
63'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Перейра
Красная карточка
К. Маркизио
59'
47'
Желтая карточка
А. Риос
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
Н. Лодейро
Замена
М. Пароло
️️️️
М. Балотелли
46'
Желтая карточка
М. Балотелли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
(К)
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ПП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Альберто Аквилани
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
3
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Де Шильо
13
Дармиан
6
Верратти
21
Пирло
8
Маркизио
9
Балотелли
17
Иммобиле
4-4-2
23
Муслера
22
Касерес
2
Хименес
3
Годин
6
Перейра
7
Лодейро
17
Риос
20
Гонсалес
7
Родригес
9
Суарес
21
Кавани
9
Балотелли
18
Пароло
18
Пароло
9
Балотелли
6
Верратти
10
Мотта
10
Мотта
6
Верратти
17
Иммобиле
10
Кассано
10
Кассано
17
Иммобиле
7
Лодейро
16
Перейра
16
Перейра
7
Лодейро
7
Родригес
10
Рамирес
10
Рамирес
7
Родригес
6
Перейра
11
Стуани
11
Стуани
6
Перейра
Остались в запасе
Италия
Уругвай
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Италия - Уругвай
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
3 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Марко Родригес Морено
(Мехико)
Стадион:
Арена дас Дунас
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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