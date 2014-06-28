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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Колумбия - Уругвай
Колумбия - Уругвай: обзор матча 28 июня 2014
Колумбия
28.06.2014, суббота, 23:59
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Уругвай
28'
Х. Родригес
50'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Уругвай
Замена
А. Рамос
️️️️
Х. Родригес
84'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Х. Куадрадо
79'
Желтая карточка
П. Армеро
77'
77'
Желтая карточка
Д. Лугано
Замена
А. Мехья
️️️️
Т. Гутьеррес
67'
66'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Гонсалес
55'
Желтая карточка
Х. Хименес
53'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Перейра
53'
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Х. Куадрадо
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Агилар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Марио Йепес
(К)
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
21
Джексон Мартинес
ЛВ
8
Абель Агилар
ОП
6
Карлос Санчес
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
(К)
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Альваро Перейра
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
15
Александр Мехья
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Оспина
7
Армеро
2
Сапата
3
Йепес
18
Суньига
8
Агилар
6
Санчес
11
Куадрадо
21
Мартинес
10
Родригес
19
Гутьеррес
4-4-2
23
Муслера
22
Касерес
2
Хименес
3
Годин
16
Перейра
6
Перейра
17
Риос
20
Гонсалес
7
Родригес
21
Кавани
10
Форлан
19
Гутьеррес
15
Мехья
15
Мехья
19
Гутьеррес
11
Куадрадо
13
Гуарин
13
Гуарин
11
Куадрадо
10
Родригес
19
Рамос
19
Рамос
10
Родригес
6
Перейра
10
Рамирес
10
Рамирес
6
Перейра
20
Гонсалес
8
Эрнандес
8
Эрнандес
20
Гонсалес
10
Форлан
11
Стуани
11
Стуани
10
Форлан
Остались в запасе
Колумбия
Уругвай
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Остались в запасе
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Колумбия - Уругвай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:59 "Спорт 1" 22:50 (прямая)
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