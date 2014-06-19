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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Англия
Уругвай - Англия: обзор матча 19 июня 2014
Уругвай
19.06.2014, четверг, 23:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Англия
39'
Л. Суарес
85'
Л. Суарес
75'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Англия
Замена
С. Коатес
️️️️
Л. Суарес
88'
87'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Хендерсон
Травма
Л. Суарес
86'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
85'
Замена
Х. Фусиле
️️️️
А. Гонсалес
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
Г. Джонсон
71'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Уэлбек
68'
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
К. Стуани
️️️️
Н. Лодейро
67'
64'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Э. Кавани
39'
Желтая карточка
Д. Годин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
(К)
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
7
Николас Лодейро
ПП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
10
Уэйн Руни
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
20
Рики Ламберт
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
6
Перейра
2
Хименес
3
Годин
22
Касерес
7
Родригес
20
Гонсалес
17
Риос
7
Лодейро
9
Суарес
21
Кавани
4-2-2-2
1
Харт
2
Джонсон
16
Ягиелка
15
Кэхилл
3
Бэйнс
8
Хендерсон
4
Джеррард
10
Руни
10
Стерлинг
14
Уэлбек
15
Старридж
9
Суарес
19
Коатес
19
Коатес
9
Суарес
20
Гонсалес
4
Фусиле
4
Фусиле
20
Гонсалес
7
Лодейро
11
Стуани
11
Стуани
7
Лодейро
10
Стерлинг
19
Баркли
19
Баркли
10
Стерлинг
14
Уэлбек
8
Лаллана
8
Лаллана
14
Уэлбек
8
Хендерсон
20
Ламберт
20
Ламберт
8
Хендерсон
Остались в запасе
Уругвай
Англия
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уругвай - Англия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
0 : 0
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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