Суарес обошел Форлана и стал лучшим бомбардиром Примеры среди уругвайцев

«Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» – 4:4 в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Решающий гол забил нападающий каталонцев Луис Суарес на третьей добавленной минуте.

Общее количество его мячей в Примере составило 129. Это на один больше, чем у экс-нападающего «Вильярреала» и сборной Уругвая Диего Форлана.

32-летний Суарес стал самым результативным уругвайцем в истории турнира.