Суарес обошел Форлана и стал лучшим бомбардиром Примеры среди уругвайцев

«Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» – 4:4 в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Решающий гол забил нападающий каталонцев Луис Суарес на третьей добавленной минуте.
Общее количество его мячей в Примере составило 129. Это на один больше, чем у экс-нападающего «Вильярреала» и сборной Уругвая Диего Форлана.
32-летний Суарес стал самым результативным уругвайцем в истории турнира.
- Форвард перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Ливерпуля» за 81,7 миллиона евро.
- Выиграл с командой 12 трофеев, включая Лигу чемпионов-2014/15 и клубный чемпионат мира-2015.
- В сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры. На протяжении двух последующих – лучшим ассистентом.
- В текущем сезоне забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 41 матче всех турниров.