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    Суарес обошел Форлана и стал лучшим бомбардиром Примеры среди уругвайцев

    «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» – 4:4 в матче 30-го тура чемпионата Испании.

    Решающий гол забил нападающий каталонцев Луис Суарес на третьей добавленной минуте.

    Общее количество его мячей в Примере составило 129. Это на один больше, чем у экс-нападающего «Вильярреала» и сборной Уругвая Диего Форлана.

    32-летний Суарес стал самым результативным уругвайцем в истории турнира.

    • Форвард перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Ливерпуля» за 81,7 миллиона евро.
    • Выиграл с командой 12 трофеев, включая Лигу чемпионов-2014/15 и клубный чемпионат мира-2015.
    • В сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры. На протяжении двух последующих – лучшим ассистентом.
    • В текущем сезоне забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 41 матче всех турниров.

    Источник: OptaJavier

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