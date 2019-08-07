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    Форлан объявил о завершении карьеры

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан объявил о том, что завершает игровую карьеру.

    «Мне предлагали продолжить карьеру, но я отказался. С рождением детей у меня сменились приоритеты, и я знал, что конец карьеры неминуем.

    Прощальный матч? Он пройдет в Уругвае на стадионе «Сентенарио» с участием «Пеньяроля» илисборной Уругвая», – заявил Форлан.

    • Форлан – лучший игрок чемпионата мира-2010.
    • Последний клуб нападающего – «Китчи» из чемпионата Гонконга.
    • 40-летний уругваец не играл в официальных матчах с мая 2018 года.

    Источник: El Observador

    Уругвайская газета, распространяемая по всей стране. Основана в 1991 году.

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    07.08.2019 08:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 7 августа 2019, 13:40

      Запомнил по баннеру болел мю "Я видел его гол". Но и после этого хорошо зажигал в атлетико!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      Artemka444 7 августа 2019, 11:04

      хороший игрок!!!!

      0
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 7 августа 2019, 10:26

      Помню его голешник Сенегалу в 2002 на ЧМ. Крутой был игрок ниче не скажешь.

      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 августа 2019, 08:55

      Я думал он уже давно завершил

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 августа 2019, 08:27

      Неплохо поиграл.. В 2010 тройка суарес кавани форлан на ЧМ мощная была.. Но в мю неудачно зашёл конечно..

      1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > mihail200606 7 августа 2019, 09:09

      Да и в Интере вообще ни о чем...

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > mihail200606 7 августа 2019, 11:39

      не он ли на чм-2010 из пустых ворот рукой выбил, удаление, пенальти не забили и уругвай дальше пошел...? не помню стадию и с кем играли уже...

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko > den161 7 августа 2019, 11:43

      Нет, это был Суарес. Это была 1/4 финал с африканцами. Возможно Гана, но уже тоже не помню точно!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > den161 7 августа 2019, 12:18

      Суарес.. С ганой..

      1
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 7 августа 2019, 08:14

      Ну в 40 нападающему спокойно уходить можно.

      0
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