Форлан: «В перспективе дуэт Смолова и Аспаса может быть очень эффективным»

Бывший форвард «Вильярреала» и «Атлетико» Диего Форлан оценил игру нападающего «Сельты» Федора Смолова.

«Мне понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность.

Все-таки это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов. В перспективе их дуэт с Яго Аспасом может быть очень эффективным. Если они сыграются, то сохранят «Сельте» место в Ла Лиге», – сказал Форлан.