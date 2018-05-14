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    Форлан поддержал решение Гризманна перейти в «Барселону»

    Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан поделился мнением о решении Антуана Гризманна перейти из мадридского клуба в «Барселону».

    «Я в свое время покинул чемпионат Уругвая, чтобы зарабатывать больше денег. Таким образом я оказался в Аргентине, позже – в Англии. Это нормальное явление во время развития футболиста.

    С Гризманном такая же ситуация. Если кого-то бесит тот факт, что он выбрал «Барселону», хочу заметить, что в 2014 году он таким же образом перешел из «Сосьедада» в «Атлетико».

    Если игрок хочет уйти, надо уважать его решение и позволить ему сделать это. Сомневаюсь, что кто-нибудь из недовольных фанатов «Атлетико» отказался бы от более выгодной ставки на своей работе», – сказал Форлан.

    Сегодня стало известно, что переход 27-летнего француза обойдется «Барселоне» в 115 миллионов евро.

    В текущем сезоне Гризманн забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 47-ми играх всех соревнований.

    Источник: ESPN

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    14.05.2018 13:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 мая 2018, 06:58

      Он и так отдал вам лучшие годы, будьте благодарны!
      Хотя эта гегемония конечно бесит, но что поделаешь... Ла лига - гамно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > El_Chori 16 мая 2018, 19:29

      гавно это апл и рфпл ! а испанцы берут и лч и ле !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 14 мая 2018, 19:31

      Он ему кто извиняюсь спросить)

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > fan-man 15 мая 2018, 12:36

      бесплатный адвокат наверно)))

      0
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