Форлан поддержал решение Гризманна перейти в «Барселону»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан поделился мнением о решении Антуана Гризманна перейти из мадридского клуба в «Барселону».

«Я в свое время покинул чемпионат Уругвая, чтобы зарабатывать больше денег. Таким образом я оказался в Аргентине, позже – в Англии. Это нормальное явление во время развития футболиста.

С Гризманном такая же ситуация. Если кого-то бесит тот факт, что он выбрал «Барселону», хочу заметить, что в 2014 году он таким же образом перешел из «Сосьедада» в «Атлетико».

Если игрок хочет уйти, надо уважать его решение и позволить ему сделать это. Сомневаюсь, что кто-нибудь из недовольных фанатов «Атлетико» отказался бы от более выгодной ставки на своей работе», – сказал Форлан.

Сегодня стало известно, что переход 27-летнего француза обойдется «Барселоне» в 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Гризманн забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 47-ми играх всех соревнований.