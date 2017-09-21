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    Форлан: «В конфликте Неймара и Кавани непонятно поведение Алвеса»

    Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан считает, что в конфликте его соотечественника нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани бразилец Неймар не повел бы себя подобным образом, если бы на месте уругвайца был Лионель Месси.

    «Кавани тот футболист, который заслуживает уважения. Он забивает и бьет пенальти не первый год, и к этому надо относиться с уважением.

    Уверен, что Неймар не поступил бы так с Месси. Он не хотел, чтобы Кавани бил пенальти, и повел себя как сопливый ребенок.

    Между Неймаром и Кавани произошел конфликт, но подобное случается во всех командах. Непонятно только поведение Дани Алвеса. Он не отдал мяч Кавани, а передал его Неймару, услужив тому», – сказал Форлан.

    Напомним, позже появилась информация о потасовке в раздевалке между этими же футболистами.

    Источник: Marca

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    21.09.2017 06:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 21 сентября 2017, 11:43

      Алвес с Неймаром друзья, за сборную играют, действия Алвеса поняты.
      А Форлан с Кавани за сборную играли и тоже наверняка приятели, так что высказывание Диего тоже понятно.

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 21 сентября 2017, 11:18

      А что тут непонятного - все прекрасно видят , из какого теста неймар и алвес))

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 сентября 2017, 11:15

      Кавани порвет его

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 сентября 2017, 10:58

      Просто Алвес - в каждой дырке затычка)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 10:55

      Прав Форлан, ведут себя как дети.

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 21 сентября 2017, 10:53

      привет всем

      1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 21 сентября 2017, 10:53

      Алвес кумарит уже лизать одно место неумару, а тот в свою очередь баба

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 10:41

      Как раз с Алвесом всё понятно - старые корифаны и земляки!... А вот раздрай в команде и публичные склоки на поле - это недопустимо!... Чувствую, одной воспитательной беседой конфликт не закончится!...

      2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 21 сентября 2017, 08:30

      Может Неймар пообещал Алвесу поделиться бонусами?
      Мерзкая ситуация на самом деле. Так ПСЖ далеко в ЛЧ не уйдет.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 сентября 2017, 08:18

      Алвес исполняет роль "провокатора" как и на футбольном поле не отличающийся "джентельменством"

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