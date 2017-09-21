Форлан: «В конфликте Неймара и Кавани непонятно поведение Алвеса»

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан считает, что в конфликте его соотечественника нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани бразилец Неймар не повел бы себя подобным образом, если бы на месте уругвайца был Лионель Месси.

«Кавани тот футболист, который заслуживает уважения. Он забивает и бьет пенальти не первый год, и к этому надо относиться с уважением.

Уверен, что Неймар не поступил бы так с Месси. Он не хотел, чтобы Кавани бил пенальти, и повел себя как сопливый ребенок.

Между Неймаром и Кавани произошел конфликт, но подобное случается во всех командах. Непонятно только поведение Дани Алвеса. Он не отдал мяч Кавани, а передал его Неймару, услужив тому», – сказал Форлан.

Напомним, позже появилась информация о потасовке в раздевалке между этими же футболистами.