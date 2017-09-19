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    Кавани и Неймар едва не подрались в раздевалке из-за 1 миллиона

    Продолжают появляться подробности конфликта между нападающими «ПСЖ» Неймаром​ и Эдинсоном Кавани, сообщает L'Equipe. Футболисты устроили потасовку в раздевалке команды после игры с «Лионом», который закончился со счетом 2:0. Она едва не переросла в драку, но вмешались партнеры по команде – Тиаго Силва и Маркиньос разняли конфликтующих.

    Сообщается, что поводом для драки послужил финансовый вопрос. Известно, что в контракте Кавани прописан пункт, согласно которому уругваец получит бонус в размере 1 миллиона евро, если станет лучшим бомбардиром французской Лиги 1 по итогам сезона. Стоит отметить, что раньше Златан Ибрагимович получал 1,5 миллиона евро за это достижение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 06:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 сентября 2017, 13:51

      Прочитав это новость, Павел Погребняк возмутился:"О, времена, о, нравы!"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 19 сентября 2017, 13:33

      Жадность фраера погубит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 сентября 2017, 12:35

      гей драка

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 сентября 2017, 12:03

      Не договорились чья очередь подставлять попу))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 сентября 2017, 11:45

      За штрафной за пенальти споры споры... алвес как черт лезит... как в Баварии роббен рибери кроос пускай делают камень ножница бумага

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 сентября 2017, 10:32

      Для них тот лям вообще не показатель... это просто не положат лимончик в коктейль, сам факт лучший бомбардир сезона - это главный показатель!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 сентября 2017, 10:10

      За лям многие в рыло сунут)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 19 сентября 2017, 09:57

      Такие бонусы вредят клубу, как можно поощрять отдельных футболистов, ведь это командная игра. Самое лучшее поощрение, это победы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 сентября 2017, 09:54

      Неймару еще играть и играть, а Кавани скоро на пенсию...Дайте на старость подзаработать, а???

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 сентября 2017, 09:48

      Похоже на правду,бразильцы своеобразный народ.Очень любят деньги.

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      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > sidul1 19 сентября 2017, 10:01

      При чем тут бразильцы? если пункт такой у Кавани в контракте!!!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > LOKOfanatik19 19 сентября 2017, 10:08

      бразуке заплатили столько,что про пункты в контракте Кавани его не должны волновать.

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