Кавани и Неймар едва не подрались в раздевалке из-за 1 миллиона

Продолжают появляться подробности конфликта между нападающими «ПСЖ» Неймаром​ и Эдинсоном Кавани, сообщает L'Equipe. Футболисты устроили потасовку в раздевалке команды после игры с «Лионом», который закончился со счетом 2:0. Она едва не переросла в драку, но вмешались партнеры по команде – Тиаго Силва и Маркиньос разняли конфликтующих.

Сообщается, что поводом для драки послужил финансовый вопрос. Известно, что в контракте Кавани прописан пункт, согласно которому уругваец получит бонус в размере 1 миллиона евро, если станет лучшим бомбардиром французской Лиги 1 по итогам сезона. Стоит отметить, что раньше Златан Ибрагимович получал 1,5 миллиона евро за это достижение.