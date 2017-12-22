Форлан надеется, что «Реал» победит «Барселону»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан выразил надежду, что в матче 17 тура испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной» победу одержит команда из столицы. Уругваец считает, что это будет на руку «матрасникам».

«Надеюсь, что сливочные победят – это поможет «Атлетико» приблизиться к первому месту. Мне хочется однажды вернуться в стан «матрасников», это моя мечта. Еще хочу, чтобы из команды никуда не ушел Антуан Гризманн», – сказал Форлан.

Южноамериканец играл за «Атлетико» с 2007 по 2011 годы (134 матча в Примере, 74 гола).