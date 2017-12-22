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    Форлан надеется, что «Реал» победит «Барселону»

    Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан выразил надежду, что в матче 17 тура испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной» победу одержит команда из столицы. Уругваец считает, что это будет на руку «матрасникам».

    «Надеюсь, что сливочные победят – это поможет «Атлетико» приблизиться к первому месту. Мне хочется однажды вернуться в стан «матрасников», это моя мечта. Еще хочу, чтобы из команды никуда не ушел Антуан Гризманн», – сказал Форлан.

    Южноамериканец играл за «Атлетико» с 2007 по 2011 годы (134 матча в Примере, 74 гола).

    Источник: Football Espana

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    22.12.2017 13:51
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    Комментарии (3)
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    nik_59
    1513961244
    Диего-супер!
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    dinar7777dinar
    1513972464
    форлан пфффф
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    ologreds
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