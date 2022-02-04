Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил больше 3 миллионов в год»

Бывший глава спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Диего Форлана в «Сатурн».
— Форлан действительно мог оказаться в Раменском?
— Да. У него был тот же агент, что у Монтенегро. Сказал: «Приезжайте, будем договариваться». Мы полетели в Мадрид, встретились и с Диего, и с его отцом. Но потом выяснилось, что с точки зрения финансовых запросов между нами пропасть.
— Сколько хотел Форлан?
— Более 3 миллионов долларов. В год! Для «Сатурна» — цифры неподъемные. У нас в то время самый высокооплачиваемый игрок получал в год 800 тысяч.
— Кто?
— Монтенегро. Причем агент знал наши возможности. Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид. Или думал — мы так захотим игрока, что сойдем с ума? Позвоним губернатору, уговорим продать несколько подмосковных деревень — и купим Форлана?
- Форлан закончил карьеру в 2019 году.
- Он играл за «Атлетико», «МЮ», «Интер» и другие клубы.
- После завершения карьеры он тренировал «Пеньяроль» и «Атенас».