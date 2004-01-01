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    Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил больше 3 миллионов в год»

    Бывший глава спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Диего Форлана в «Сатурн».

    — Форлан действительно мог оказаться в Раменском?

    — Да. У него был тот же агент, что у Монтенегро. Сказал: «Приезжайте, будем договариваться». Мы полетели в Мадрид, встретились и с Диего, и с его отцом. Но потом выяснилось, что с точки зрения финансовых запросов между нами пропасть.

    — Сколько хотел Форлан?

    — Более 3 миллионов долларов. В год! Для «Сатурна» — цифры неподъемные. У нас в то время самый высокооплачиваемый игрок получал в год 800 тысяч.

    — Кто?

    — Монтенегро. Причем агент знал наши возможности. Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид. Или думал — мы так захотим игрока, что сойдем с ума? Позвоним губернатору, уговорим продать несколько подмосковных деревень — и купим Форлана?

    • Форлан закончил карьеру в 2019 году.
    • Он играл за «Атлетико», «МЮ», «Интер» и другие клубы.
    • После завершения карьеры он тренировал «Пеньяроль» и «Атенас».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11962

      Fusballer 2 часа назад

      Хорошая сказочка.

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