Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил больше 3 миллионов в год»

Бывший глава спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Диего Форлана в «Сатурн».

— Форлан действительно мог оказаться в Раменском?

— Да. У него был тот же агент, что у Монтенегро. Сказал: «Приезжайте, будем договариваться». Мы полетели в Мадрид, встретились и с Диего, и с его отцом. Но потом выяснилось, что с точки зрения финансовых запросов между нами пропасть.

— Сколько хотел Форлан?

— Более 3 миллионов долларов. В год! Для «Сатурна» — цифры неподъемные. У нас в то время самый высокооплачиваемый игрок получал в год 800 тысяч.

— Кто?

— Монтенегро. Причем агент знал наши возможности. Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид. Или думал — мы так захотим игрока, что сойдем с ума? Позвоним губернатору, уговорим продать несколько подмосковных деревень — и купим Форлана?