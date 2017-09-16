Болельщики «Атлетико» повредили именные таблицы Форлана, Агуэро и Турана около нового стадиона

думал дауны болельщики только в россии, оказалось нет
В 21:45 по московскому времени «Атлетико» примет «Малагу» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча станет для мадридского клуба первой на стадионе «Ванда Метрополитано».
Перед матчем болельщики клуба повредили именные таблицы экс-игроков клуба Уго Санчеса, Диего Форлана, Серхио Агуэро и Арды Турана.
Арена «Висенте Кальдерон», на которой «Атлетико» выступал с 1966 года, был закрыт в мае и позже разрушен.
Por orden de cariño... #TiempodeJuegoTePremia pic.twitter.com/4aOROW8HgV— Tiempo de Juego (@tjcope) 16 сентября 2017 г.