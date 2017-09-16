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    Болельщики «Атлетико» повредили именные таблицы Форлана, Агуэро и Турана около нового стадиона

    В 21:45 по московскому времени «Атлетико» примет «Малагу» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча станет для мадридского клуба первой на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Перед матчем болельщики клуба повредили именные таблицы экс-игроков клуба Уго Санчеса, Диего Форлана, Серхио Агуэро и Арды Турана.

    Арена «Висенте Кальдерон», на которой «Атлетико» выступал с 1966 года, был закрыт в мае и позже разрушен.

    Источник: Twitter

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    16.09.2017 20:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 17 сентября 2017, 15:28

      думал дауны болельщики только в россии, оказалось нет

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 сентября 2017, 22:59

      Баски - вандалы!Покарать виновных царским кнутом!)

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev > Pourport 17 сентября 2017, 20:31

      Баски - это Атлетик из Бильбао.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > almanev 18 сентября 2017, 18:42

      Фаны Атлетико в Мадриде баламутили воду за отделения Барселоны!Разница?

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 сентября 2017, 22:44

      Как животные. Достойно. Форлан и Уго Санчес особенно оценят.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 сентября 2017, 21:16

      И зачем?

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