Форлан возобновил карьеру в клубе из Гонконга

Гонконгский клуб «Китчи» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форланом.

Футболист прибудет в административный район КНР 10-го января. О сроках соглашения не сообщается.

Напомним, о желании 38-летнего Форлана возобновить карьеру стало известно в декабре. Последним клубом игрока был индийский «Мумбаи Сити», за который он выступал с августа по ноябрь 2016 года. Уругваец также играл за «Пеньяроль», «Сересо», «Интернасьонал», «Интер», «Вильярреал», «МЮ» и «Индепендьенте».

После восьми туров гонконгской Премьер-лиги «Китчи» возглавляет чемпионскую гонку.