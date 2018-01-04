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    Форлан возобновил карьеру в клубе из Гонконга

    Гонконгский клуб «Китчи» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форланом.

    Футболист прибудет в административный район КНР 10-го января. О сроках соглашения не сообщается.

    Напомним, о желании 38-летнего Форлана возобновить карьеру стало известно в декабре. Последним клубом игрока был индийский «Мумбаи Сити», за который он выступал с августа по ноябрь 2016 года. Уругваец также играл за «Пеньяроль», «Сересо», «Интернасьонал», «Интер», «Вильярреал», «МЮ» и «Индепендьенте».

    После восьми туров гонконгской Премьер-лиги «Китчи» возглавляет чемпионскую гонку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 12:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:17

      И почему бы еще и не получить медаль гонкогской ПЛ ! Да и практика !

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 4 января 2018, 14:19

      Лол в Гонконге есть своя лига?
      Там город то можно пешком за час пройти весь...

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