Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крэйг Нун - статистика

Завершил карьеру
17 ноября 1987 (38)
#12 | Полузащитник
173 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
26
1
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Дерби Каунти
4 : 0
13.04.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Болтон
0 : 2
09.04.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
30.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
5 : 2
16.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
0 : 2
12.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 0
02.03.2019
Болтон
1' - 43'
34'
43'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
2 : 1
23.02.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
0 : 4
16.02.2019
Норвич Сити
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.02.2019
Болтон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 2
09.02.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
02.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
0 : 2
21.01.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
6 : 0
01.01.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
1 : 0
22.12.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
15.12.2018
Лидс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 2
08.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
3'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 0
02.10.2018
Болтон
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Болтон
1 : 0
29.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
10'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
19.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 2
15.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
2 : 2
01.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 0
22.08.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Болтон
2 : 2
11.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 2
04.08.2018
Болтон
50' - 90'
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+