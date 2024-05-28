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Команды
Аль-Шабаб
Тин Едвай
Новости
€ 2 млн
Тин Едвай - новости
Аль-Шабаб
28 ноября 1995 (30), Загреб
#4 | Защитник
184 см | 80 кг
Хорватия
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Новости
Трансферы
«Локомотив» объявил о продаже защитника
2024.05.28 14:56
4
«Панатинаикос» выкупит защитника «Локомотива»
2024.05.15 12:13
Фото
«Локомотив» отдал Едвая в аренду греческому топ-клубу
2023.07.14 18:07
Галактионов назвал трех футболистов, которые хотят уйти из «Локомотива»
2023.05.17 14:56
1
«Аль-Айн» определился с будущим Ярмоленко и Едвая, арендованного у «Локомотива»
2023.05.08 23:15
«Локомотив» ищет защитника-легионера в аренду на замену Едваю (Иван Карпов)
2022.12.21 18:57
1
«Локо» заработает больше 5 миллионов за аренду Едвая в «Аль-Айн» с обязателньым выкупом
2022.12.21 14:49
Фото
«Аль-Айн» арендовал Едвая у «Локомотива». Он говорил, что не предаст клуб, как Варела
2022.12.20 21:31
2
«Скатертью дорожка». Шишкин прокомментировал возможный уход Едвая из «Локомотива»
2022.12.17 18:50
2
Три легионера «Локомотива» собираются уйти из клуба зимой
2022.12.15 21:44
3
Едвай хочет покинуть «Локомотив» («Евро-Футбол»)
2022.12.07 19:33
6
Педриньо назвал самого серьезного игрока «Локомотива»
2022.10.29 16:09
«Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»
2022.10.15 09:30
Едвай: «Семин? Не знаю, кто это»
2022.10.09 10:36
15
Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»
2022.10.02 09:30
5
Едвай: «Не хочу бросать «Локомотив», я не такой»
2022.09.28 23:25
Едвай: «Я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков»
2022.07.26 11:45
«У меня есть яйца и характер». Едвай заявил, что не поступит как Варела
2022.07.26 09:56
2
Агент Едвая: «Играть за «Локомотив» до конца карьеры – хорошее решение Тина»
2022.05.16 15:22
1
Едвай: «Почему бы не играть за «Локо» всю карьеру? Я хочу выиграть трофей в России»
2022.05.16 14:56
Едвай: «Конечно, останусь в «Локомотиве». Не проблема, что не будет еврокубков»
2022.05.15 15:04
2
Едвай – о переходе в «Локо»: «Хотел выйти из зоны комфорта. Сделал правильный выбор»
2022.05.03 11:47
Едвай: «В Бундеслиге судьи позволяют тебе чуть больше, чем в России»
2022.05.03 08:44
Агент Моро и Едвая: «Никола и Тин счастливы в Москве, но никто не знает, что будет завтра»
2022.04.25 15:44
Агент Едвая: «Самедов раскритиковал Тина? Мнение – как дыра в заднице. Есть у каждого»
2022.04.20 17:13
1
Агент Едвая: «Очень надеюсь, что Тин останется в «Локо» на следующий сезон»
2022.04.04 20:55
«Трабзонспор» хочет подписать защитника «Локомотива» Едвая
2022.04.02 14:33
1
Едвай получил красную карточку после матча «Спартак» – «Локомотив»
2021.11.07 21:15
25
Едвай: «Локомотив» способен выиграть три оставшихся матча группы Лиги Европы»
2021.11.03 21:33
12
Едвай забил дебютный гол за «Локомотив»
2021.10.25 20:27
3
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