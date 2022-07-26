«У меня есть яйца и характер». Едвай заявил, что не поступит как Варела

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

— Варела из «Динамо» втихую покинул клуб и ничего не сказал руководству. Что с твоим будущим?

— У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.

В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена.