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    «У меня есть яйца и характер». Едвай заявил, что не поступит как Варела

    Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

    — Варела из «Динамо» втихую покинул клуб и ничего не сказал руководству. Что с твоим будущим?

    — У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.

    В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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