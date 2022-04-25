Агент Моро и Едвая: «Никола и Тин счастливы в Москве, но никто не знает, что будет завтра»

Никки Вуксан, агент полузащитника «Динамо» Николо Моро и защитника «Локомотива» Тина Едвая, высказался о будущем футболистов в России.

– Было бы действительно глупо обсуждать с клубами какие-то вопросы о будущем, потому что в данный момент никто не знает, что принесет завтрашний день. Но сейчас и Никола, и Тин находятся на контрактах и уважают клубы, за которые выступают.

– Есть ли по ним предложения?

– Это я вам никогда не расскажу.

– Чего хотят сами игроки? У них есть желание остаться?

– Они очень счастливы в Москве, очень довольны всем в своих клубах. Иначе они бы не подписывали контракты и не приезжали в Россию.

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