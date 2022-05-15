Едвай: «Конечно, останусь в «Локомотиве». Не проблема, что не будет еврокубков»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай не планирует покидать команду после сезона.
«Конечно, я останусь в следующем сезоне в «Локомотиве». Отсутствие еврокубков – не проблема. Значит, у нас будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на РПЛ», – сказал хорват.
- «Локомотив» купил 26-летнего Едвая у «Байера» в прошлом году за 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Едвай провел 20 матчей, забил 2 гола.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
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Источник: Sport24