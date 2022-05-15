Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

Едвай: «Конечно, останусь в «Локомотиве». Не проблема, что не будет еврокубков»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай не планирует покидать команду после сезона.

«Конечно, я останусь в следующем сезоне в «Локомотиве». Отсутствие еврокубков – не проблема. Значит, у нас будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на РПЛ», – сказал хорват.

  • «Локомотив» купил 26-летнего Едвая у «Байера» в прошлом году за 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Едвай провел 20 матчей, забил 2 гола.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Краснодаром» 6
Тикнизян: «Как пережил два удаления за месяц? Помог психолог» 2
Член совета директоров РЖД Степашин: «Из «Локомотива» убрали тех, кто подворовывал. Команда будет бороться за медали» 8
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:04
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +7078

    серега кашин 3 минуты назад

    правильно все равно наши из еврокубков вылетают как пробка

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4402

    Красногорск_Фан 57 минут назад

    С такой игрой как у тебя не будет Еврокубков. Гарант.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11