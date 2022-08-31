Тин Едвай - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Тин
|Фамилия
|Едвай
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Тин
|Фамилия
|Едвай
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Локомотив (Москва)