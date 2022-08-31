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    Тин Едвай - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Тин
    Фамилия Едвай
    Команда Аль-Айн
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    31.08.2022 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Локомотив (Москва)
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