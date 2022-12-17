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    «Скатертью дорожка». Шишкин прокомментировал возможный уход Едвая из «Локомотива»

    Бывший игрок «Локомотива» Роман Шишкин высказался по поводу возможного ухода из московского клуба защитника Тина Едвая.

    «Это их решение, им в голову не залезешь. Я больше скажу про профессиональным и футбольным качествам. Едвая многие считают лидером обороны, но я так не считаю. Есть футболисты намного сильнее. К тому же были легионеры, которые были лучше: Чорлука, Жиго в «Спартаке».

    Понятно, Едвай играл в «Байере», есть опыт, но он больше играл на позиции правого защитника. Если посмотреть пропущенные голы «Локомотива», там большая доля его ошибок. Я бы не сказал, что это грандиозная потеря, поэтому если он решит уехать – скатертью дорожка ему, как говорится», – сказал Шишкин.

    • «Локо» купил Едвая у «Байера» в 2021 году за 4 млн евро.
    • 27-летний хорват провел 14 матчей в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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