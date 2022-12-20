«Аль-Айн» арендовал Едвая у «Локомотива». Он говорил, что не предаст клуб, как Варела

Защитник «Локомотива» Тин Едвай перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ на правах платной аренды с возможностью выкупа.
Аренда рассчитана до конца сезона 2022/2023.
В июле Едвай говорил: «У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как Варела (игрок самовольно покинул базу «Динамо» – прим. «Бомбардира»). Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду».
Ранее московский клуб отдал в аренду «Сан-Паулу» нападающего Педриньо.
- Едвай в «Локо» с прошлого года.
- 26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Едвая 14 матчей.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Локомотива»