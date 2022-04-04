Агент Едвая: «Очень надеюсь, что Тин останется в «Локо» на следующий сезон»

Никки Вуксан, агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, высказался о будущем игрока в московском клубе.
«Это последняя неделя, когда легионеры могут покинуть российские клубы? Я уже отвечал – Тин остается в «Локомотиве».
Останется ли он на следующий сезон? Очень надеюсь, что да», – сказал агент.
- В этом сезоне хорват забил 1 гол в 19 матчах.
- Контракт Едвая с «Локо» рассчитан до 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
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Источник: Sport24