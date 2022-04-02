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  • «Трабзонспор» хочет подписать защитника «Локомотива» Едвая

«Трабзонспор» хочет подписать защитника «Локомотива» Едвая

2 апреля 2022, 14:33
1

«Трабзонспор» ищет замену защитнику Андерсу Трондсену, выбывшему на длительный срок из-за травмы.

В шорт-лист турецкого клуба входят Тин Едвай («Локомотив»), Кайо («Краснодар») и Марлон («Шахтер»).

Приоритет для «Трабзонспора» – подписание 26-летнего хорвата из «Локо».

  • ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
  • Игроки имеют право сменить команду до 7 апреля.

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Источник: Karadeniz Gazetesi
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трабзонспор Локомотив Едвай Тин
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1648901655
Не тупите берите Марлона, а этот нереальный псих
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