«Трабзонспор» хочет подписать защитника «Локомотива» Едвая

«Трабзонспор» ищет замену защитнику Андерсу Трондсену, выбывшему на длительный срок из-за травмы.
В шорт-лист турецкого клуба входят Тин Едвай («Локомотив»), Кайо («Краснодар») и Марлон («Шахтер»).
Приоритет для «Трабзонспора» – подписание 26-летнего хорвата из «Локо».
- ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
- Игроки имеют право сменить команду до 7 апреля.
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Источник: Karadeniz Gazetesi