Едвай: «Не хочу бросать «Локомотив», я не такой»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай дал понять, что не покинет в ближайшие время Россию.

— Как на вас отражается ситуация в России?

— Мы пытаемся не думать об этом, разделять политику и спорт — они не имеют ничего общего. Наверное, лучше спросить русских ребят об этой ситуации. Возможно, их родственникам или друзьям нужно будет идти в армию. Мне грустно от этого. Я бы не хотел, чтобы кто-то из моей семьи или друзей прошел через это. Надеюсь, все скоро закончится. Я их поддерживаю и уважаю за то, что каждый день они демонстрируют максимальный фокус на игре и тренировках.

— Вы останетесь в Москве?

— Да.

— В немецкой прессе писали, что вы могли покинуть Москву.

— Почему я должен уходить? Это неправда. Как я говорил раньше: моя цель и приоритет — это команда и футбол. Не хочу бросать команду, я не такой. Меня не так воспитывали. Я буду в «Локомотиве» столько, сколько позволяет ситуация. Я сражаюсь за нашу команду вместе со всеми.