Едвай: «Семин? Не знаю, кто это»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отставку руководства.
– Ты был удивлен уходу Йозефа Циннбаэура?
– Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.
– Знаешь ли Юрия Семина?
– Не знаю, кто это.
- «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- «Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром
Источник: «РБ Спорт»