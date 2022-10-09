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Едвай: «Семин? Не знаю, кто это»

9 октября 2022, 10:36
15

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отставку руководства.

– Ты был удивлен уходу Йозефа Циннбаэура?

– Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

– Знаешь ли Юрия Семина?

– Не знаю, кто это.

  • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
  • Команда идет в РПЛ 14-й.
  • «Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Едвай Тин Семин Юрий
Комментарии (15)
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Solist345345
1665301327
А вот таких не должно быть в команде. Современный европейский подход стирания памяти.
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фанат джигурды
1665301990
Да он ещё азов игры в защите не знает.
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фанат джигурды
1665302037
"мы все любим нашу работу и верим в систему." Верят в систему только наркоманы.
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balam
1665302602
и этого туда же.недоумок и игрок так себе
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Красногорск_Фан
1665303551
Нормальные игроки изучают историю клуба куда пришли. Проникаются ей. А едвай так себе игрочишка. Первые несколько матчей побегал бодро и дальше показывает и свой низкий уровень. И ментальную ограниченность. "Одно слово румын" (с)
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PAREVG.
1665304070
Сходи в клубный музей, узнаешь. Ты, Мампаси, Тикнизян и Керк - первые на выход, при любом тренере, бюргеров больше нет, так что к зимнему ТО, можете паковать чемоданы.
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derrik2000
1665304092
Вчерась на поле уж на что вся защита Локо - сплошное недоразумение. но ентот Едвай был ещё НА ДВЕ ГОЛОВЫ НИЖЕ своих партнёров. Не знаешь. кто такой Сёмин? Это тот, кто из тебя ЧЕЛОВЕКА сделает. Ну, или утопит потихоньку в тазике, чтобы дальше такой деревянный не мучался. ))
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Мася_1989
1665307295
Надо учить историю клуба цвета которого защищаешь
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Vratarь
1665307582
Едвай? А кто это?
Ответить
Ганнибал Лектор
1665308835
Это проблема не только Едвая и Локо - скорее всего, бразильцы Зенита тоже не знают, кто такой Юрий Морозов
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