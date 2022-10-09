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    Едвай: «Семин? Не знаю, кто это»

    Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отставку руководства.

    – Ты был удивлен уходу Йозефа Циннбаэура?

    – Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

    – Знаешь ли Юрия Семина?

    – Не знаю, кто это.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20104

      derrik2000 30 минут назад

      Вчерась на поле уж на что вся защита Локо - сплошное недоразумение. но ентот Едвай был ещё НА ДВЕ ГОЛОВЫ НИЖЕ своих партнёров.
      Не знаешь. кто такой Сёмин?
      Это тот, кто из тебя ЧЕЛОВЕКА сделает.
      Ну, или утопит потихоньку в тазике, чтобы дальше такой деревянный не мучался. ))

      1
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      Рейтинг: +4891

      PAREVG. > derrik2000 21 минуту назад

      оно не тонет ;-)))

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      Рейтинг: +4891

      PAREVG. 30 минут назад

      Сходи в клубный музей, узнаешь.
      Ты, Мампаси, Тикнизян и Керк - первые на выход, при любом тренере, бюргеров больше нет, так что к зимнему ТО, можете паковать чемоданы.

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      Рейтинг: +5770

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Нормальные игроки изучают историю клуба куда пришли. Проникаются ей. А едвай так себе игрочишка. Первые несколько матчей побегал бодро и дальше показывает и свой низкий уровень. И ментальную ограниченность. "Одно слово румын" (с)

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      Рейтинг: +1254

      нейтральныйкакникто 47 минут назад

      Перевод его слов -Люблю такую работу , когда ничего не делаешь, и верю в систему -КТО НЕ РАБОТАЕТ ТОТ ,ЕСТ А КТО РАБОТАЕТ -ВИНОВАТ В ПЛОХОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ,ПОТОМУ-ЧТО ПЛОХО РАБОТАЕТ, И НАДО ЕГО МЕНЬШЕ КОРМИТЬ.....

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      Рейтинг: +1327

      balam 55 минут назад

      и этого туда же.недоумок и игрок так себе

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      Рейтинг: +2677

      фанат джигурды 1 час назад

      "мы все любим нашу работу и верим в систему."

      Верят в систему только наркоманы.

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      Рейтинг: +2677

      фанат джигурды 1 час назад

      Да он ещё азов игры в защите не знает.

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      Рейтинг: +734

      Solist345345 1 час назад

      А вот таких не должно быть в команде. Современный европейский подход стирания памяти.

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