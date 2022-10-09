Едвай: «Семин? Не знаю, кто это»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отставку руководства.

– Ты был удивлен уходу Йозефа Циннбаэура?

– Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

– Знаешь ли Юрия Семина?

– Не знаю, кто это.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром