Едвай: «Семин? Не знаю, кто это»

Вчерась на поле уж на что вся защита Локо - сплошное недоразумение. но ентот Едвай был ещё НА ДВЕ ГОЛОВЫ НИЖЕ своих партнёров.
Не знаешь. кто такой Сёмин?
Это тот, кто из тебя ЧЕЛОВЕКА сделает.
Ну, или утопит потихоньку в тазике, чтобы дальше такой деревянный не мучался. ))
Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал отставку руководства.
– Ты был удивлен уходу Йозефа Циннбаэура?
– Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.
– Знаешь ли Юрия Семина?
– Не знаю, кто это.
- «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- «Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром