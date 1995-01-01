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    Едвай: «Локомотив» способен выиграть три оставшихся матча группы Лиги Европы»

    Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая». Москвичи идут в турнире без побед.

    «Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре и что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Сейчас мы выглядим лучше как команда. Надеюсь, что завтра мы добьeмся поставленной цели.

    Мы верим в то, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Мы хорошо подготовлены, усердно работаем, у нас есть достаточные качества для этого. Все усилия мы сейчас направляем на результат завтрашнего матча. Затем у нас будет время для подготовки к двум оставшимся встречам нашего квартета в Лиге Европы. Будем двигаться от игры к игре. Мы верим в себя», – сказал Едвай.

    • Матч в Стамбуле состоится завтра, 4 ноября.
    • «Локомотив» идет в группе последним, «Галатасарай» лидирует.
    • Едвай в текущей Лиге Европы поучаствовал в 2 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4678

      polt 1 минуту назад

      Один уже победил Ювентус (Ловрен. Сами себя подбадриваете, зная , что просрете игру?

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