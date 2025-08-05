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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Аяз Гулиев
Новости
€ 350 тыс
Аяз Гулиев - новости
Арсенал
27 ноября 1996 (29), Москва
#99 | Полузащитник
169 см | 63 кг
Азербайджан | Россия
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Публикации
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
Фото
Экс-спартаковец Гулиев вернулся в Россию
27 января
1
Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана
25 января
1
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Экс-спартаковец Гулиев поменял гражданство
2025.03.04 10:21
7
Мирзов может перейти в новый клуб Гулиева
2023.08.30 16:14
1
Фото
У Гулиева появился новый клуб
2023.08.28 19:16
2
Гулиев раскрыл подробности конфликта с Гогниевым на сборах
2023.05.24 14:58
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
2023.04.12 15:55
2
Инсайдер опубликовал жесткую матерную речь Гогниева в адрес отстраненных игроков «Химок»
2023.03.22 19:40
3
В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева с игроками. Он кричал и матерился
2023.03.10 13:05
4
Гулиев: «Драка с Гогниевым? Выясняли организационные моменты»
2023.03.10 11:55
1
Гогниев кричал и матерился на Гулиева и Тихого. Тренер и игроки чуть не подрались («Чемпионат»)
2023.03.10 11:32
В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева и Гулиева
2023.01.18 15:28
«Был разговор по душам». Билялетдинов – о конфликте Гулиева и Гогниева
2023.01.17 16:28
Стали известны подробности конфликта Гогниева и Гулиева. Они едва не подрались
2023.01.17 16:01
2
«Меня пытаются выставить отмороженным». Гулиев прокомментировал информацию о конфликте с Гогниевым
2023.01.17 15:51
1
У Гулиева и Гогниева возник конфликт на сборах «Химок». Игрок предложил тренеру выйти один на один
2023.01.17 14:28
5
Гулиев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
2023.01.07 13:38
1
Гулиев: «Я могу играть за сборную Азербайджана. В голове у меня лежит эта идея»
2023.01.06 19:49
1
Гулиев: «В ЦСКА я никогда не перейду. Про «Зенит» не могу так сказать»
2023.01.06 18:42
10
Гулиев назвал сборную, которой желает победы на ЧМ-2022
2022.11.19 15:57
Гулиев: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание в РПЛ. «Химки» 100 процентов выйдут из зоны вылета»
2022.11.08 10:59
1
Хомуха: «Гулиев мог повторить путь Головина и играть на европейском уровне»
2022.09.15 10:29
Гулиев: «Тедеско – хамелеон. Он подстраивается, чтобы всем понравиться»
2022.07.29 18:43
2
Гулиев: «Было тяжело соблюдать диету Карпина, сейчас почти не ограничиваю себя в еде»
2022.07.29 16:24
1
«Что бы я ни делал, всегда опираюсь на ислам». Гулиев – о религии
2022.07.29 13:52
5
Гулиев не считает предательством переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»
2022.07.29 12:44
7
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