«Что бы я ни делал, всегда опираюсь на ислам». Гулиев – о религии

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о важности религии в его жизни.

– Одна из претензий, которая тогда озвучивалась [после нападения на американца Майкла Коу], звучала примерно так: «Аяз Гулиев говорит про традиции и веру, но при этом бьет людей».

– Я согласен – когда у тебя такие понятия, ты должен показывать себя и свою культуру с лучшей стороны. Но человеческий фактор тоже сыграл свою роль.

У меня с детства такой характер – быстро завожусь. Это часто мешает: на эмоциях кому-то что-то ляпну, а потом жалею. По юношам мог на тренировках со злости мяч запулить или бутсу об стену кинуть.

Никогда не поддерживал агрессию, но мне очень тяжело себя сдерживать. Особенно, когда вижу несправедливость. Начинаю закипать.

Но эта ситуация не означает, что слова про большую роль веры и традиций в моей жизни – пустые. Религия у меня на первом месте. В моей жизни нет ничего важнее. Все остальное – второстепенно.

Что бы я ни делал, всегда опираюсь на ислам. В случае с дракой – я просто ни о чем не думал, сорвался, накосячил. После решил, что нужно сделать что-то хорошее. Мы вместе с Майклом пожертвовали деньги на благотворительность.

Да и в целом, после случившегося, у меня многое поменялось внутри. Я стал спокойнее и терпимее. Уже не так остро реагирую на многие вещи.