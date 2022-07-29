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    Гулиев: «Тедеско – хамелеон. Он подстраивается, чтобы всем понравиться»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев назвал бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско «хамелеоном».

    – Тедеско – худший тренер в твоей карьере?

    – Да нормальный он тренер. По его профессиональным качествам у меня никогда не было вопросов. Но человеческое и профессиональное – разные вещи.

    Ты можешь подумать, что мои слова вызваны какой-то обидой или злостью. Но я объективен.

    Посмотри на недавний пример. Когда в феврале «Спартак» исключили из Лиги Европы, Тедеско публично поддержал это решение. Надеюсь, тогда многие поняли, что он на самом деле за человек.

    Интересно, почему он так быстро забыл, как признавался в любви к «Спартаку»? Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю.

    Тедеско – хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться. Противоречит сам себе.

    • В 1/8 финала ЛЕ «Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпцигом», который возглавляет Тедеско.
    • УЕФА решил убрать все российские клубы из еврокубков.
    • Благодаря этому немцы автоматически стали четвертьфиналистами турнира.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +4554

      Беспонтий 31 минуту назад

      очень толстая восточная хитрость
      явно не сам придумал
      ---------------
      обратно в спартак закрыта дорога
      нельзя
      всуе
      употреблять
      имя бывшего Бога

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