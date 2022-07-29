Гулиев: «Тедеско – хамелеон. Он подстраивается, чтобы всем понравиться»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев назвал бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско «хамелеоном».

– Тедеско – худший тренер в твоей карьере?

– Да нормальный он тренер. По его профессиональным качествам у меня никогда не было вопросов. Но человеческое и профессиональное – разные вещи.

Ты можешь подумать, что мои слова вызваны какой-то обидой или злостью. Но я объективен.

Посмотри на недавний пример. Когда в феврале «Спартак» исключили из Лиги Европы, Тедеско публично поддержал это решение. Надеюсь, тогда многие поняли, что он на самом деле за человек.

Интересно, почему он так быстро забыл, как признавался в любви к «Спартаку»? Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю.

Тедеско – хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться. Противоречит сам себе.