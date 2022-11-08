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    Гулиев: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание в РПЛ. «Химки» 100 процентов выйдут из зоны вылета»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о борьбе за выживание в этом сезоне РПЛ.

    «Думаю, у «Локомотива» всe будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ.

    «Химки»? Если продолжим играть так, как «Оренбургом», то сто процентов выйдем из зоны выживания», – сказал Гулиев.

    • «Химки» идут на 15-м месте (зона вылета) в РПЛ.
    • «Локомотив» занимает 13-ю строчку (зона переходных матчей).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1436

      zarsm 2 часа назад

      Они уже 16 туров это делают, алло)) Как это НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ ОН УЖЕ ЭТО ДЕЛАЕТ?

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