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    Гулиев не считает предательством переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

    Зелимхан Бакаев, как и ты, воспитанник «Спартака». Летом он перешел не в ЦСКА, но в «Зенит». По-твоему, это предательство?

    – Чтобы судить однозначно, нужно знать всю ситуацию изнутри. Мне лично было бы тяжело пойти на такой шаг. Но я не думаю, что Зелимхан перешел в «Зенит» назло «Спартаку». Он не такой парень, никогда в жизни никого не предал бы.

    • Бакаев перешел как свободный агент из «Спартака».
    • Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
    • Бакаев – спартаковский воспитанник.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11229

      Алексей З 2 часа назад

      Бомбардир , вы тупо не перепечатывайте.
      Гулиев и Умяров , как говорят в Одессе, две большие разницы.
      Снизу опять постучали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32280

      oyabun 3 часа назад

      Если интервью берут у Гулиева, то при чем здесь Умяров? (в заголовке).

      3
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      Рейтинг: +18463

      Persona_non_Grata > oyabun 2 часа назад

      Бомбардир, однако ((( - набрали коекакеров по объявлению (((

      1
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      Рейтинг: +18463

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Я такого же мнения !!!

      0
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      Рейтинг: +7296

      Томик 3 часа назад

      Переход в "Зенит" Бакаева - это подарок нам. Пусть теперь у Серёжи голова болит.

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