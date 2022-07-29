Гулиев не считает предательством переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».
– Зелимхан Бакаев, как и ты, воспитанник «Спартака». Летом он перешел не в ЦСКА, но в «Зенит». По-твоему, это предательство?
– Чтобы судить однозначно, нужно знать всю ситуацию изнутри. Мне лично было бы тяжело пойти на такой шаг. Но я не думаю, что Зелимхан перешел в «Зенит» назло «Спартаку». Он не такой парень, никогда в жизни никого не предал бы.
- Бакаев перешел как свободный агент из «Спартака».
- Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
- Бакаев – спартаковский воспитанник.
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Источник: Sport24