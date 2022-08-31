Аяз Гулиев - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Аяз
|Отчество
|Бахтиярович
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|63
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Аяз
|Отчество
|Бахтиярович
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -46'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|31.08.2022
|71' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)