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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Аяз Гулиев
Статистика
€ 350 тыс
Аяз Гулиев - статистика
Арсенал
27 ноября 1996 (29), Москва
#99 | Полузащитник
169 см | 63 кг
Азербайджан | Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сабах
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Левски
1 : 0
07.08.2025
Сабах
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 1
31.07.2025
Петрокуб
46' - 90'
52'
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 2
24.07.2025
Сабах
87' - 90'
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