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    Аяз Гулиев - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Аяз
    Отчество Бахтиярович
    Фамилия Гулиев
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 169
    Вес 63
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -46' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    31.08.2022 71' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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