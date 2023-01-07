Гулиев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2022/23.

«Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно.

Футбол – такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.

Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд.

Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки», – заявил Гулиев.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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