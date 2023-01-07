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    Гулиев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2022/23.

    «Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно.

    Футбол – такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.

    Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд.

    Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки», – заявил Гулиев.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23905

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Гроза пиндосов на перекрёстках Москвы оценил шансы Спартака на чемпионство. Все эксперты и экстрасенсы отдыхают. )

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