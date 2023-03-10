В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева с игроками. Он кричал и матерился

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о конфликте главного тренера клуба Спартака Гогниева с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Сообщалось, что Гогниев кричал и нецензурно выражался в адрес Тихого и Гулиева.

Конфликт едва не перерос в драку.

«Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам», — сказал Оленев.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?