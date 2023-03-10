В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева с игроками. Он кричал и матерился

Что ни Спартак, то перманентные скандалы. Но надо, паньмаишь, меры принимать. Эффективные. Одного Спартака - в отставку. Другого - в пердив на перевоспитание.
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о конфликте главного тренера клуба Спартака Гогниева с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
- Сообщалось, что Гогниев кричал и нецензурно выражался в адрес Тихого и Гулиева.
- Конфликт едва не перерос в драку.
«Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам», — сказал Оленев.
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