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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева с игроками. Он кричал и матерился

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о конфликте главного тренера клуба Спартака Гогниева с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

    • Сообщалось, что Гогниев кричал и нецензурно выражался в адрес Тихого и Гулиева.
    • Конфликт едва не перерос в драку.

    «Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам», — сказал Оленев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2023 13:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 10 марта, 16:29

      Что ни Спартак, то перманентные скандалы. Но надо, паньмаишь, меры принимать. Эффективные. Одного Спартака - в отставку. Другого - в пердив на перевоспитание.

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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 марта, 15:49

      А что ,можно по другому ?

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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 10 марта, 14:15

      Надоел уже этот Гогниев , не материться нужно, а команду поднять с предпоследнего места.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 10 марта, 13:31

      Рано или поздно этот не совсем, мягко выражаясь адекватный человек устроит в клубе, где он тренирует не ссору, а что то может даже серьезнее, чем драка (не дай Бог конечно). Просто трудно понять, для чего его держат в тех же Химках? Средний футболист, как тренер - очень ниже среднего. В чем причина?

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      Рейтинг: +2280

      kvm 10 марта, 13:13

      Не верьте слухам - Конфликт перерос в драку.

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