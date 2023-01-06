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  • Гулиев: «В ЦСКА я никогда не перейду. Про «Зенит» не могу так сказать»

Гулиев: «В ЦСКА я никогда не перейду. Про «Зенит» не могу так сказать»

6 января 2023, 18:42
10

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев исключил свой трансфер в ЦСКА из-за спартаковского прошлого.

«Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый.

Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня – хорошо играть в «Химках».

Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список – они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было.

Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», – заявил Гулиев.

  • Хавбек был в академии «Спартака» с 2001 по 2014 год.
  • За основную команду москвичей провел 26 матчей и забил 1 гол.
  • Также Гулиев выступал за «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Химки».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак ЦСКА Зенит Гулиев Аяз
Комментарии (10)
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shurik45
1673020760
Да ты армейцам и даром не нужен.
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Plyash
1673022131
В Зенит тебя,великого,можно внедрить только в качестве Троянского коня,в надежде на то,что ты своей игрой "отравишь" игру сборной Южной Америки. P.S. - Бакаев тебе в помощь...
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Taps
1673027494
чурок не надо ...
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Вомбат
1673029248
К сожалению для болельщиков Зенита, как тут правильно отметила красно-белая общественность, на настоящих больших мастеров, как-то Аяз Гулиев и иже с ним, у Миллера не хватит бабла. Вот и приходится бедняге брать на место удравшего из Зенита взрослого бразильца всякий футбольный шлак (например, защитника юношеской а потом и молодежной сборной Бразилии Роберто Ренана). Бесплатно брать, а не покупать. Так им и надо, монстрам газовым!
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GM
1673030967
А что, его кто-то звал В ЦСКА? Пусть дальше в Химках газон топчет, там ему самое место. 26 лет - нигде толком не заиграл. Спартаковская пустышка.
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АЛЕКС 58
1673064948
С такой рожей в ЦСКА!? Не нужно нам. Иди в Зенит!
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RdAMR10
1673085357
Как же бесит, когда всякий шлак начинает хрюкать про переход туда, где они не нужны, даже если бы за их подписание доплачивали клубу…
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ALEX ML
1673087347
Бездарь безмозглая
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Dominator777
1673089639
А кто это такой - Гулиев?
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