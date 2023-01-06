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    Гулиев: «В ЦСКА я никогда не перейду. Про «Зенит» не могу так сказать»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев исключил свой трансфер в ЦСКА из-за спартаковского прошлого.

    «Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый.

    Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня – хорошо играть в «Химках».

    Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список – они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было.

    Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», – заявил Гулиев.

    • Хавбек был в академии «Спартака» с 2001 по 2014 год.
    • За основную команду москвичей провел 26 матчей и забил 1 гол.
    • Также Гулиев выступал за «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Химки».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2382

      shurik45 15 минут назад

      Да ты армейцам и даром не нужен.

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