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    Гулиев назвал сборную, которой желает победы на ЧМ-2022

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о предстоящем чемпионате мира.

    «Конечно, буду смотреть чемпионат мира. За кем буду следить чуть больше? Если говорить про стиль игры, то бразильцы, французы и испанцы.

    Но хочу, чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2022», – заявил Гулиев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Чемпионат»

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