Гулиев назвал сборную, которой желает победы на ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. За кем буду следить чуть больше? Если говорить про стиль игры, то бразильцы, французы и испанцы.

Но хочу, чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2022», – заявил Гулиев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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