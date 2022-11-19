Гулиев назвал сборную, которой желает победы на ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о предстоящем чемпионате мира.
«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. За кем буду следить чуть больше? Если говорить про стиль игры, то бразильцы, французы и испанцы.
Но хочу, чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2022», – заявил Гулиев.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «Чемпионат»