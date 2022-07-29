Гулиев: «Было тяжело соблюдать диету Карпина, сейчас почти не ограничиваю себя в еде»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о правильном питании в «Ростове» при Валерии Карпине.

«Первое время мне было тяжело соблюдать эту диету. Потом привык. Нам привозили специальные продукты.

В один период у меня долго держался рабочий вес, но потом он почему-то резко начал падать. Решил: надо есть больше. Не помогло – вес все равно уходил.

Организм настолько привык к правильному питанию, что обмен веществ очень ускорился.

Так что со временем почти перестал себя ограничивать в еде – все равно килограммов не прибавляется», – сказал Гулиев.