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    Гулиев: «Было тяжело соблюдать диету Карпина, сейчас почти не ограничиваю себя в еде»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о правильном питании в «Ростове» при Валерии Карпине.

    «Первое время мне было тяжело соблюдать эту диету. Потом привык. Нам привозили специальные продукты.

    В один период у меня долго держался рабочий вес, но потом он почему-то резко начал падать. Решил: надо есть больше. Не помогло – вес все равно уходил.

    Организм настолько привык к правильному питанию, что обмен веществ очень ускорился.

    Так что со временем почти перестал себя ограничивать в еде – все равно килограммов не прибавляется», – сказал Гулиев.

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    Источник: Sport24

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