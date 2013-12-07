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    Иван Крицкий - статистика

    #68 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Крицкий
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 22 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 67' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.05.2014 70' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    26.04.2014 62' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    18.04.2014 65' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    11.04.2014 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    03.04.2014 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    29.03.2014 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    16.03.2014 67' -90' Томь (мол) (Томск) 3:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    75'
    08.03.2014 75' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    07.12.2013 80' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Томь (мол) (Томск)
    01.12.2013 77' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    22.11.2013 80' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    18.10.2013 73' -75' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    05.10.2013 1' -60' Томь (мол) (Томск) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.09.2013 72' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    21.09.2013 86' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    14.09.2013 62' -90' Томь (мол) (Томск) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    31.08.2013 1' -73' Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    23.08.2013 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    17.08.2013 75' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    02.08.2013 1' -76' Томь (мол) (Томск) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26.07.2013 55' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    19.07.2013 1' -46' Томь (мол) (Томск) 0:2 Академия Кубань (Краснодар)
    15.07.2013 1' -58' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    28'
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