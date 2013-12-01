|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|25
|2
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.05.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|50'
|26.04.2014
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|11.04.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|39'
|03.04.2014
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|81'
|29.03.2014
|1' -85'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|16.03.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|62' 65'
|08.03.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|07.12.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Томь (мол) (Томск)
|01.12.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|22.11.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|75'
|08.11.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.11.2013
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|25.10.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|18.10.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|05.10.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.09.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|29'
|25.09.2013
|70' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|14.09.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.08.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|82'
|17.08.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|33'
|02.08.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.07.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.07.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)