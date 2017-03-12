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    Хрвойе Милич - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Хрвойе
    Фамилия Милич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 мая 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 17 0 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Пескара (Пескара)
    20.05.2017 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:1 Фиорентина (Флоренция)
    07.05.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    30.04.2017 1' -38' Палермо (Палермо) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    22.04.2017 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 5:4 Интер (Милан)
    23'
    15.04.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    09.04.2017 1' -73' Сампдория (Генуя) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    02.04.2017 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Болонья (Болонья)
    19.03.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    12.03.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    05.03.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    27.02.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Торино (Турин)
    19.02.2017 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    11.02.2017 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Удинезе (Удине)
    83'
    07.02.2017 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.02.2017 Был в запасе Пескара (Пескара) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    29.01.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:3 Дженоа (Генуя)
    21.01.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    15.01.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Ювентус (Турин)
    22.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:3 Наполи (Неаполь)
    18.12.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2016 1' -53' Дженоа (Генуя) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    12.12.2016 90' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Палермо (Палермо)
    28.11.2016 1' -45' Интер (Милан) 4:2 Фиорентина (Флоренция)
    20.11.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    61'
    06.11.2016 1' -87' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Сампдория (Генуя)
    62'
    29.10.2016 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    26.10.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    23.10.2016 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:5 Фиорентина (Флоренция)
    16.10.2016 1' -59' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    02.10.2016 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    25.09.2016 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Милан (Милан)
    90'
    21.09.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    53'
    18.09.2016 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Рома (Рим)
    28.08.2016 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кьево (Верона)
    20.08.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
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