|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|17
|0
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Пескара (Пескара)
|20.05.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:1
|Фиорентина (Флоренция)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|30.04.2017
|1' -38'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|22.04.2017
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|5:4
|Интер (Милан)
|23'
|15.04.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|09.04.2017
|1' -73'
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|02.04.2017
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|27.02.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Торино (Турин)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|11.02.2017
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|83'
|07.02.2017
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Фиорентина (Флоренция)
|01.02.2017
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:3
|Дженоа (Генуя)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|22.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2016
|1' -53'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|12.12.2016
|90' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|28.11.2016
|1' -45'
|Интер (Милан)
|4:2
|Фиорентина (Флоренция)
|20.11.2016
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|61'
|06.11.2016
|1' -87'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|62'
|29.10.2016
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:5
|Фиорентина (Флоренция)
|16.10.2016
|1' -59'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|02.10.2016
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|25.09.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Милан (Милан)
|90'
|21.09.2016
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|53'
|18.09.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Рома (Рим)
|28.08.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кьево (Верона)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)