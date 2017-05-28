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Хрвойе Милич
Статистика
Хрвойе Милич - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1989 (37)
#19 | Защитник
183 см | 74 кг
Хорватия
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
17
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
28.05.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4 : 1
20.05.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
07.05.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 0
30.04.2017
Фиорентина
1' - 38'
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
5 : 4
22.04.2017
Интер
1' - 90'
23'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
15.04.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
2 : 2
09.04.2017
Фиорентина
1' - 73'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 0
02.04.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0 : 1
19.03.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
12.03.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
05.03.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 2
27.02.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
19.02.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
3 : 0
11.02.2017
Удинезе
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
07.02.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Пескара
1 : 2
01.02.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 3
29.01.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0 : 3
21.01.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 1
15.01.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
3 : 3
22.12.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 1
18.12.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
15.12.2016
Фиорентина
1' - 53'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2 : 1
12.12.2016
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 1
04.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4 : 2
28.11.2016
Фиорентина
1' - 45'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
06.11.2016
Сампдория
1' - 87'
62'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 1
29.10.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 1
26.10.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
3 : 5
23.10.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 0
16.10.2016
Аталанта
1' - 59'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2 : 1
02.10.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
0 : 0
25.09.2016
Милан
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 2
21.09.2016
Фиорентина
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 0
18.09.2016
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 0
28.08.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 1
20.08.2016
Фиорентина
Был в запасе
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