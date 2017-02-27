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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 27 февраля 2017
Фиорентина
27.02.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Торино
8'
Р. Сапонара
38'
Н. Калинич
65'
А. Белотти
85'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
Замена
М. Оливера
️️️️
К. Тельо
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Белотти
Пас отдал
Д. Базелли
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Р. Сапонара
80'
Замена
Н. Томович
️️️️
К. Санчес
76'
69'
Замена
А. Льяич
️️️️
Л. Бойе
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
Э. Моретти
61'
Пенальти не реализован!
А. Белотти
58'
Замена
С. Густафсон
️️️️
М. Бенасси
45'
Замена
Л. Россеттини
️️️️
А. Айети
Желтая карточка
Р. Сапонара
42'
ГОЛ! 2:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Б. Валеро
38'
34'
Желтая карточка
М. Бенасси
27'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 1:0!
Р. Сапонара
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
47
Милан Бадель
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фабио Майстро
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Торино
5
Альберто Рейнаудо
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-3-3-1
16
Тэтэрушану
13
Сальседо
2
Гонсало
13
Астори
6
Валеро
15
Санчес
47
Бадель
37
Тельо
17
Сапонара
14
Кьеза
9
Калинич
4-3-1-2
1
Харт
77
Дзаппакоста
15
Айети
24
Моретти
3
Баррека
24
Бенасси
16
Лукич
33
Базелли
44
Фальке
15
Бойе
11
Белотти
37
Тельо
15
Оливера
15
Оливера
37
Тельо
15
Санчес
4
Томович
4
Томович
15
Санчес
17
Сапонара
41
Кристофоро
41
Кристофоро
17
Сапонара
15
Айети
13
Россеттини
13
Россеттини
15
Айети
24
Бенасси
11
Густафсон
11
Густафсон
24
Бенасси
15
Бойе
22
Льяич
22
Льяич
15
Бойе
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
5
Альберто Рейнаудо
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
5
Альберто Рейнаудо
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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