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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 21 января 2017
Кьево
21.01.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
18'
К. Тельо
52'
Х. Бабакар (П)
90+4'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кьеза
Пас отдал
М. Весино
82'
Замена
Н. Томович
️️️️
Гонсало
Замена
М. Иско
️️️️
М. Гобби
82'
Замена
П. Хетемай
️️️️
С. Бастьен
73'
67'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Ф. Бернардески
65'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Р. Меджиорини
58'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
С. Пеллисьер
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Бабакар
45'
Замена
М. Оливера
️️️️
К. Тельо
Желтая карточка
Б. Цесар
40'
36'
Желтая карточка
К. Санчес
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Тельо
Желтая карточка
В. Бирса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
29
Каччиаторе
12
Цесар
3
Дайнелли
18
Де Гузман
22
Бастьен
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
2-4-3-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
15
Весино
15
Санчес
47
Бадель
6
Валеро
10
Бернардески
14
Кьеза
37
Тельо
15
Бабакар
22
Бастьен
56
Хетемай
56
Хетемай
22
Бастьен
18
Гобби
22
Иско
22
Иско
18
Гобби
31
Пеллисьер
45
Инглесе
45
Инглесе
31
Пеллисьер
37
Тельо
15
Оливера
15
Оливера
37
Тельо
2
Гонсало
4
Томович
4
Томович
2
Гонсало
10
Бернардески
41
Кристофоро
41
Кристофоро
10
Бернардески
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
10
Янис Хаджи
АП
6
Кевин Дикс
ПЗ
12
Джакомо Саталино
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
6
Кевин Дикс
ПЗ
12
Джакомо Саталино
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Кьево - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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